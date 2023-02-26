В Польше в тяжелое ДТП попали два автобуса с украинцами: много пострадавших (фото)

Авария произошла по дороге к пункту пропуска.

В Польше столкнулись два пассажирских автобуса, в которых ехали украинцы. В результате ДТП пострадали, в частности, один несовершеннолетний.

Об этом сообщает полиция.

По данным штаба полиции в Жешуве, авария произошла 26 февраля около 4:00 на автомагистрали A4. Всего в автобусах находились 12 человек – граждан Украины.

Предварительные выводы полицейских свидетельствуют, что водитель Renault Master врезался в заднюю часть ехавшего перед ним Mercedes Sprinter. "Мерседес" врезался в энергоемкие барьеры и перевернулся на бок.

В результате аварии пять пассажиров обоих автомобилей были госпитализированы в больницы в Перемышле и Ярославе. Уточняется, что это 5 женщин. Их жизни ничего не угрожает.

По данным провинциальной станции скорой помощи в Перемышле, среди пострадавших один несовершеннолетний.

Водители были трезвые. Оба автобуса двигались в направлении пункта пропуска "Корчева — Краковец".

Хотя причины инцидента еще не обнародованы, следует отметить, что в Польше фиксируют ухудшение погодных условий – прогнозируют оледенения.

Напомним, минувшей ночью в Польше украинец, управляя Volkswagen, съехал с дороги и выехал на путь. Вскоре машину сбил поезд.

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