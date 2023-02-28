В Польше в университете во время учебы загадочно погиб студент: подробности трагедии

В университете не разглашают подробностей инцидента.
В Польше в здании научно-технического университета в Кракове во вторник, 28 февраля, погиб студент. Он упал с внутренней лестницы.
Об этом пишет wprost.pl.
Трагедия произошла в помещении Краковской политехники 28 февраля в 8:30. Молодой человек упал с внутренней лестницы.
"Спасти его не удалось. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции и прокуратуры. Сейчас исключено, что к смерти привели третьих лиц", — сообщил спикер краковской полиции Петр Шпех.
В университете отказались предоставлять более подробную информацию о трагедии.
"С большой грустью сообщаем, что сегодня на территории Краковской политехники в одном из корпусов произошел несчастный случай, в результате которого погиб студент. На месте происшествия работали соответствующие службы. Пока мы не предоставляем никакой другой информации", — сообщила Анна Жмуда-Мушинская, пресс-секретарь Университета.
Напомним, в Польше между украинцем и россиянами возник конфликт и те, настолько "испугавшиеся" гражданина Украины, что подали на него заявление в полицию.
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