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В Польше в забитой канализации нашли труп младенца: жуткие подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Польше в забитой канализации нашли труп младенца: жуткие подробности

В Польше в канализационном коллекторе обнаружили труп младенца. / Фото: pixabay.com

Полиция устанавливает причину трагедии.

В Польше в городе Радзимин рабочие ремонтировали ушибленную канализацию и обнаружили там жуткую находку — труп младенца.

Об этом пишет wprost.pl.

Во вторник, 2 мая, работники канализационно-насосной станции ремонтировали засоренный канализационный коллектор на улице Врублевского в Радзимине и сделали шокирующую находку. Оказалось, что в канализационной системе находился труп новорожденного ребенка.

На место происшествия прибыла полиция, проведшая осмотр тела ребенка. Когда ребенок попал в канализационную насосную станцию, установит следствие и вскрытие. Информацию подтвердил мэр города Радзимин.

"К сожалению, эти жуткие сообщения соответствуют действительности. Причиной засорения канализационного коллектора оказался труп новорожденного ребенка. Эта драматическая ситуация могла закончиться иначе. Помним, что ближайшее "окно жизни", где можно оставить в безопасном месте ребенка, о котором по разным причинам невозможно позаботиться, находится в Варшаве по улице Клопотовского, 18". – написал Кшиштоф Чацинский.

Напомним, в столице Польши Варшаве полуобнаженный мужчина с топором гонялся за полицией. Он мог находиться под действием наркотиков.

Также в Польше на мужчину вылился бак с горячей кашей.

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Дата публикации
Просмотры
243
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