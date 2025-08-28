- Дата публикации
В Польше в жилом доме обнаружили жуткую находку: что произошло
В Польше во время принудительного выселения из дома обнаружили тело мужчины.
В Польше во время принудительного выселения в квартире нашли тело 38-летнего мужчины.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Эксмиссия в одном из домов в Белой Подляской (Люблинское воеводство) закончилась шокирующей находкой. В кухонной комнате помещения было найдено тело мужчины. Соседи в последний раз видели его осенью прошлого года. Прокуратура проводит расследование относительно возможного доведения до самоубийства.
Как сообщил Михал Роман, районный прокурор в Белой Подляской, тело было найдено во время действий судебного исполнителя в рамках исполнительного производства против арендатора квартиры.
Прокуратура квалифицировала дело по статье 151 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы за побуждение к самоубийству или содействие в этом.
Из-за значительной степени разложения тела не удалось однозначно установить личность умершего. Прокурор Михал Роман пояснил, что эксперты уже провели вскрытие тела в Институте судебной медицины в Люблине, но для подтверждения личности необходимо провести генетическую экспертизу. Следователь также ждет заключение о причине и дате смерти.
