В Польше в жилом доме обнаружили жуткую находку: что произошло

В Польше обнаружили тело неизвестного мужчины / © Freepik

Реклама

В Польше во время принудительного выселения в квартире нашли тело 38-летнего мужчины.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Эксмиссия в одном из домов в Белой Подляской (Люблинское воеводство) закончилась шокирующей находкой. В кухонной комнате помещения было найдено тело мужчины. Соседи в последний раз видели его осенью прошлого года. Прокуратура проводит расследование относительно возможного доведения до самоубийства.

Реклама

Как сообщил Михал Роман, районный прокурор в Белой Подляской, тело было найдено во время действий судебного исполнителя в рамках исполнительного производства против арендатора квартиры.

Прокуратура квалифицировала дело по статье 151 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы за побуждение к самоубийству или содействие в этом.

Из-за значительной степени разложения тела не удалось однозначно установить личность умершего. Прокурор Михал Роман пояснил, что эксперты уже провели вскрытие тела в Институте судебной медицины в Люблине, но для подтверждения личности необходимо провести генетическую экспертизу. Следователь также ждет заключение о причине и дате смерти.

Напомним, в Польше задержалимужчину задержали из-за шутки в аэропорту