В Польше верующие нашли мертвым священника, активно поддерживавшего Украину

В Польше обнаружили мертвым 48-летнего греко-католического священника Гжегожа Назара. Он с первых дней полномасштабной войны активно поддерживал Украину и был популярен среди молодежи душпастырем.

Об этом пишет gazeta.pl.

В воскресенье, 14 мая, священник не пришел на воскресную мессу, что обеспокоило верующих и они решили наведаться к отцу, чтобы проверить, все ли у него хорошо. Людям никто не открыл, поэтому они вызвали спасательные службы, которые все же прибыли в дом Гжегожа Назара. Священник был найден мертвым в своей постели.

Он был священником греко-католического прихода Преображения Господня в Горлицах. Он был также авторитетным молодежным пастырем, активно участвовал в помощи Украине.

Гжегож Назар родился 2 июня 1974 года в Гданьске. Выяснился в 2000 году в Перемышле. В последующие годы был викарием в греко-католическом приходе Воздвижения Честного Креста в Гурове Илавецком. Затем стал священником прихода Преображения Господня в Горлицах. За годы служения активно пропагандировал лемковские традиции. Он также был предан молодежи и активно поддерживал Украину.

"Он был очень активным и постоянно имел новые идеи. Удивительный молодежный пастырь, его все знали и любили. Он был одним из главных координаторов СДМ в Кракове, где благодаря ему Греко-Католическая Церковь была чрезвычайно заметной. Был причастен к греко-католическому молодежному братству "Сарепта" с самого его основания", — вспомнил священнослужитель о. Игорь Губач.

Напомним, с 1 июня польская железная дорога запускает дополнительные рейсы в Украину – начнет курсировать еще один поезд из Варшавы во Львовскую область.

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