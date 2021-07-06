В Польше внезапно умерла 24-летняя украинка: без матери остался 3-летний ребенок

Тернополянке стало плохо по дороге домой с работы.

В польском городе Кепно умерла 24-летняя жительница Тернополя Натия Кирия. Трагедия произошла в субботу, 3 июля. Молодая женщина вместе с мамой возвращалась с работы, как вдруг ей стало плохо. В городе была только амбулатория, поэтому вертолетом Натию перевезли в Познань. Там за несколько часов ее сердце остановилось.

Об этом сообщает издание "20 мину" со ссылкой на родственников покойной.

У женщины остался 3-летний сын. Она недавно переехала с ним в Польшу, где проживала ее мама Ярослава.

фото/Facebook

Обе женщины работали на заправке. По дороге домой 24-летней Натии вдруг стало плохо. Ее отвезли в местную больницу, но там не было надлежащего оборудования, поэтому пациентку с подозрением на кровоизлияние вертолетом доставили в Познань. Но спасти ее, к сожалению, не удалось. Женщина умерла через несколько часов в реанимации.

фото/Facebook

Что стало причиной смерти 24-летней тернополянки — неизвестно, ведь выводы судмедэксперта пока не сообщаются.

фото/Facebook

Прощание с Натией состоится 7 июля в польском городке Кепно, где в последнее время жила украинка. После прощания родные хотят перевезти ее тело на родину.

Напомним, в Польше на строительной площадке погиб 39-летний украинец.

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