В Польше во время масштабной спецоперации задержали 10 украинцев: что произошло
В Польше во время спецоперации задержали украинцев.
В Польше во время масштабной спецоперации, которая проходила в нескольких городах, задержали 10 украинцев. Их подозревают в том, что они занимаются торговлей людьми, сутенерством и легализацией денег, полученных преступным путем.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Следствие по делу ведут сотрудники Центрального бюро по борьбе с экономическими преступлениями (CBŚP) под надзором Малопольского отделения Национальной прокуратуры в Кракове. В середине апреля этого года, в сотрудничестве с правоохранителями из Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью, они провели скоординированную операцию по задержанию подозреваемых.
Операция проводилась одновременно в трех городах — в Варшаве, Лодзи и Вроцлаве. В результате было задержано всего 10 человек. Это члены организованной группы — граждане Украины — которые, как подозревается, занимались, в частности, торговлей людьми, сутенерством и легализацией денег, полученных преступным путем.
«Сотрудники провели обыски в квартирах подозреваемых, а также в трех помещениях, связанных с деятельностью обменных пунктов криптовалют. Во время операции было изъято электронное оборудование, в частности мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, а также носители информации и документацию по функционированию обменных пунктов», — сообщил нам комиссар Кшиштоф Вжесньовский, представитель Центрального бюро следствия.
В одном из помещений также были обнаружены наркотические и психотропные вещества, в частности марихуану, амфетамин, мефедрон, МДМА и ЛСД.
Задержанных доставили в Национальную прокуратуру в Кракове, где им уже предъявили обвинения. По ходатайству прокурора суд применил к трем подозреваемым меру пресечения в виде временного ареста. Продолжается следствие.
