В Польше во время масштабных обысков задержали украинцев: что случилось (фото)

Подозреваемые выманивали деньги у потерпевших.
В Польше правоохранители провели спецоперацию по выявлению мошенников. Она проходила в 10 воеводствах, польская полиция задержала 21 члена международной организованной преступной группировки, занимавшейся фишинговым мошенничеством, среди них есть и граждане Украины.
Об этом сообщает польское Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (CBZC).
Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Польши задержало преступную группировку, специализировавшуюся на фишинговых мошенничествах. Ее участники массово рассылали SMS-сообщение о необходимости уплатить доплату за посылку или счет за электроэнергию. Жертвы мошенников переходили по ссылкам, имитированным порталами онлайн-банкинга.
Таким образом, злоумышленники получали доступ к банковским счетам жертв, с которых похищали деньги и оформляли кредиты. Таким образом, было обмануты более 800 человек на общую сумму более 2,5 миллиона злотых.
Среди задержанных есть поляки и граждане Украины и Беларуси. В ходе операций, в частности, были изъяты договоры банковских счетов, карты банкоматов и значительное количество электронного оборудования — телефонов, компьютеров и носителей информации, а также большая сумма денег в польской и иностранной валюте.
Подозреваемым было предъявлено 161 обвинение в участии в организованной преступной группе, воровстве со взломом банковских счетов, компьютерном мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем. Пятеро задержанных были временно арестованы по решению суда.
Напомним, в Польше погибла 4-летняя девочка из Украины.
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