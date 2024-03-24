Мониторинговые каналы сообщали, что во время атаки ракета пролетела у границы с Польшей.
В Польше во время ракетной атаки на Украину в небо поднимали истребители F-16.
Об этом сообщили вооруженные силы Польши.
В сообщении указывается, что, кроме военных самолетов Польши, также были привлечены и союзные самолеты.
"Польская и союзническая авиация задействована, что может привести к повышению шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.
Кроме того, мы ранее информировали, что первые украинские пилоты прошли обучение на F-16 в Великобритании.
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