Мониторинговые каналы сообщали, что во время атаки ракета пролетела у границы с Польшей.

В Польше во время ракетной атаки на Украину в небо поднимали истребители F-16.

Об этом сообщили вооруженные силы Польши.

В сообщении указывается, что, кроме военных самолетов Польши, также были привлечены и союзные самолеты.

"Польская и союзническая авиация задействована, что может привести к повышению шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что первые украинские пилоты прошли обучение на F-16 в Великобритании.

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