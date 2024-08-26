В Польше во время утренней атаки РФ по Украине упал "неузнаваемый объект"

Высокопоставленное чиновник объяснил, что не отдал приказ об уничтожении объекта из-за плохих погодных условий.

На территории Польши разыскивают неизвестный объект, который залетел во время утренней атаки РФ по Украине.

Об этом сообщил оперативное командование видов Вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клиш в понедельник, 26 августа, на брифинге пишет PAP.

По его словам, в 6:43 по варшавскому времени на территорию Польши залетел воздушный объект, следовавший из города Червоноград Львовской области. Он пояснил, что россияне атакуют это место из-за элетростанции.

"Вероятно, речь идет о проникновении объекта на территорию Польши. Объект подтвержден как минимум тремя радиолокационными станциями", — сказал он.

Клиш добавил, что "неузнаваемый объект" исчез примерно через 25 км на территории Польши после пересечения украинской границы.

"По погодным условиям я не смог отдать команду на борьбу с ним из-за несоблюдения процедур, то есть так называемого визуального подтверждения уничтожения. Объект исчез из радиолокационных систем. Объект не был обнаружен ни союзной, ни польской авиацией, а также объектом не было подтверждено визуально вертолетами", — отметил он, допустив, что объект может оставаться на их территории, однако не исключает, что он покинул Польшу.

Напомним, во время атаки России по Украине 26 августа Польша поднимала авиацию.

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