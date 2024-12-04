Монахини РПЦ ездят по Европе и собирают деньги якобы на гуманатирную помощь, которые везут в Украину. Однако не уточняют, что везут на другую сторону фронта.

На рождественской ярмарке в польском Щецине пророссийские монахини из Беларуси собирали деньги для российской армии.

Об этом пишет издание Polsat News.

В одном из лотков продавали свои изделия монахини из монастыря св. Елизаветы в Минске. Этот женский монастырь, подчиненный Московскому патриархату в Беларуси, активно поддерживает российское вторжение в Украину, финансируя закупку снаряжения и внедорожников для российских оккупантов.

Как сообщал "Белсат", эти монахини ездят по странам ЕС и организуют концерты и торгуют преимущественно продуктами пчеловодства. Часть вырученных средств идет на закупку медикаментов для российских окупантов на востоке Украины. Машины закупают и для российской армии.

Важно, что во время поездок на Запад монахини убеждают организаторов, везущих в Украину гуманитарную помощь. Однако они не уточняют, на какую сторону.

"Эти монахини ездят на различные мероприятия в Европе, чтобы торговать и зарабатывать деньги, часть которых предназначена в поддержку режима Лукашенко, а часть пойдет на поддержку российских военных в Украине. Они не скрывают, что покупают технику, машины и даже амуницию для российских солдат", – рассказывает представитель белорусского диаспоры в Щецине Ольга Хомич.

Руководство муниципального предприятия, организующего ярмарку после огласки расторгло контракт с монахинями, управлявшими яткой.

"После того, как мы получили информацию о том, какую дополнительную деятельность осуществляют монахини, мы приняли меры, чтобы не допустить их дальнейшей продажи", – сообщила Целина Волош, пресс-секретарь компании Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Как сообщает Biełsat, проблема белорусских монахинь касается не только рождественской ярмарки в Щецине. Ранее стенд монахинь появлялся во время сентябрьского Фестиваля трех культур во Влодаве и во время Дня всех святых на Вольском православном кладбище в Варшаве.

Как напоминает interia.pl, плохая слава о самом большом по численности обитателях монастырь Беларуси начала стремительно расти в 2020 году – после того, как Александр Лукашенко объявил о победе на выборах, признанных международным сообществом фальсифицированными. Во время подавления массовых протестов настоятель монастыря "отец" Андрей Лемашонак высказался в поддержку диктатора, обвинив протестующих в реализации планов НАТО и избиении белорусских силовиков.

Пика своей "славы" организация достигла после начала российской агрессии против Украины. Его руководство и большинство монахинь активно участвовали в поддержке российских вооруженных сил и распространении российской идеологии "Z" среди белорусов.

Ранее польские политики внесли в Сейма законопроект, предусматривающий криминализацию пропаганды идеологий ОУН, УПА и упоминаний о Степане Бандере.

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