В Польше водителям грозит штраф за кондиционер в автомобиле: важный нюанс

Авто

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В Польше водителям грозит штраф за кондиционер в автомобиле. Он накладывается в случае, если машина стоит с включенным двигателем более 1 минуты.

Об этом пишет Auto Swiat.

Авторы материала объясняют: если мы стоим, ожидая зеленого света, то наша машина двигается и двигатель может работать. Однако, если мы останавливаемся на парковке под магазином или на тротуаре, то через минуту после остановки, теоретически, следует выключить двигатель. Однако требование не действует вне населенных пунктов.

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Какой размер штрафа за кондиционер в автомобиле

За стоянку более 1 минуты с включенным кондиционером в пределах населенного пункта водителю могут выписать штраф до 100 злотых (около 1200 гривен).

В то же время к этому виду правонарушений в основном относятся довольно снисходительно. Авторы признают, что риск столкнуться с полицейским, который захочет оштрафовать вас за охлаждение машины на остановке, невелик. Более того, в определенных ситуациях такое поведение даже оправдано (например, в машине маленький ребенок, на улице жарко).

Полицейские также могут воспользоваться статьей 60 Закона о дорожном движении и оштрафовать водителей на 300 злотых. основании.

Как мы писали ранее, авто из США пользуются большой популярностью среди украинцев. Впрочем, они имеют одну общую проблему, по которой можно получить штраф . Речь идет о цвете поворотников.

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В Украине с 2017 года действует стандарт, согласно которому поворотники должны быть только желтого цвета. Это правило, на первый взгляд, может показаться неважным, но оно связано с безопасностью на дорогах – желтые сигналы видны гораздо лучше, особенно ночью и в плохую погоду.