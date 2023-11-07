В Польше военный убил 6-летнего сына и 17 дней скрывался в лесу: подробности трагедии

В Польше 44-летнего военного Гжегожа Бориса, убившего своего 6-летнего сына и которого полиция разыскивала 17 дней, нашли мертвым в местном ландшафтном парке.

Об этом сообщает польское издание onet.pl

В прокуратуре Польши сообщили, что мужчину нашли мертвым в местном водоеме. Сколько времени там пролежал труп, неизвестно.

"Мероприятия были завершены. Удалось установить, что труп принадлежит Гжегожу Борису. Что касается причины смерти, то будут проведены дальнейшие мероприятия, в том числе необходимость вскрытия", — отметила Гражина Вавринюк, пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Гданске.

Отметим, что 20 октября в квартире военного нашли мертвым его 6-летнего сына. Рядом была записка: "Извините за все, вы все звери".

После этого полиция и военные разыскивали подозреваемого в убийстве ребенка. Пока мотивы поступка мужчины неизвестны.

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