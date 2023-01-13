В Польше возле границы с Беларусью военные обнаружили тела двух человек

Погибших там может быть больше, поэтому пограничники продолжают поиски.

В Подлясском воеводстве Польши недалеко от границы с Беларусью военные обнаружили останки двух человек, которые могут принадлежать нелегальным мигрантам.

Об этом сообщает RMF24.

Там уточнили, что в районе Беловежи военные обнаружили тело давно умершего человека. Останки заметили в болотистой, труднодоступной местности, которая несколько километров тянется к линии границы с Беларусью.

Также читайте Польша создаст новую дивизию на границе с Беларусью

Позже польские пограничники примерно в том же месте обнаружили тело еще одного человека – мужчины.

Правоохранители предполагают, что там могло погибнуть больше людей, поэтому продолжают поиски на этой местности.

Польские полиция и прокуратура пока еще не подтвердили, являются ли погибшие нелегальными мигрантами, прибывшими с территории Беларуси.

Напомним, белорусские власти в 2021 году искусственно спровоцировали миграционный кризис на границах Польши и Литвы. Самопровозглашенный президент РБ Олександр Лукашенко предложил территорию своего государства для транзита до границ Евросоюза мигрантам с Ближнего Востока и стран Африки.

Отметим, что в середине декабря 2022 года Беларусь заявила об обнаружении тела мигранта у границы с Польшей. В Варшаве опровергли провокацию соседней страны и предупредили о новой опасности.

Читайте также: