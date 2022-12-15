В Польше возле кабинета начальника полиции взорвался "подарок из Украины": пострадал генерал

В столице Польши Варшаве в смежном с кабинетом начальника Главного управления нацполиции произошел взрыв. Там сдетонировал "подарок", полученный польским начальником полиции во время визита в Украину.

Об этом сообщает польское МВД.

Взрыв в помещение Главного управления нацполиции Польши раздался 14 декабря в 7:50. По предварительным данным, взорвался подарок, полученный польским руководителем полиции во время своего визита в Украину, где встречался с руководителем Нацполиции Украины и ГСЧС. Командир польской полиции генерал Ярослав Шимчик получил легкие ранения.

"В результате взрыва командир полиции получил незначительные телесные повреждения и со вчерашнего дня находится в больнице на обследовании. Также легкие ранения получил гражданский сотрудник ГУ Нацполиции, которые не нуждались в госпитализации. Польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить соответствующие объяснения. Делом с самого начала занимаются прокуратура и соответствующие службы", — говорится в сообщении.

По данным издания Gazeta Wyborcza, неожиданно взорвался гранатомет, когда с ним работали офицеры в комнате. В Польше подчеркивают, что взрыв прогремел в тайной комнате, в которую не все сотрудники полиции имели доступ.

Напомним, в Российской Федерации возмутились решением Польши, признавшей РФ государством-спонсором терроризма. В Москве заявляют, что Варшава потеряла ориентиры.

Также сейм Республики Польша признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и использующим террористические меры.

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