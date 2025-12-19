В Польше возле школы убили 11-летнюю девочку: 12-летняя подозреваемая сделала жуткое заявление

В Польше произошло жуткое убийство

В Польше жестоко убили 11-летнюю девочку. В расправе подозревают 12-летнюю школьницу.

Об этом пишет fakt.pl.

Трагедия произошла 15 декабря в городе Еленя Гура. Около 14:25 Ганя (12 лет) напала на 11-летнюю Дану. Она ножом нанесла ей удары в область шеи. У жертвы не было шансов выжить. Мертвую девочку нашли в нескольких сотнях метров от начальной школы № 10, где обе ученицы учились.

После нападения на Данусю 12-летняя девочка ранила себя. Она порезала ножом пальцы рук и ладони. Затем убежала домой, где смыла с себя кровь. Подозреваемая вернулась на место преступления, где ее задержала полиция. Следователи также нашли нож, который, вероятно, был использован как орудие преступления. Это скаутский нож, который Ганя по дороге домой выбросила в мусорник.

Подозреваемая в совершении ужасного убийства была доставлена в больницу. Неофициально, как пишут польские журналисты, во время допросов 12-летняя сначала объясняла, что стала жертвой нападения со стороны Дануси. Затем она объяснила, что «хотела проверить, как убивают человека». Семейный суд до сих пор не раскрыл ни ход события, ни мотивы поведения подростка.

Согласно польским законам, 12-летнюю девочку не будут преследовать уголовно. Ее могут назначить испытательный срок или лечение в медучреждении.

