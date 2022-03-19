В Польше возник дефицит на аренду жилья из-за большого количества беженцев из Украины

В то же время, количество объявлений с предложением жилья уменьшилось на четверть.

Из-за большого потока беженцев из Украины в Польше возник дефицит на аренду жилья. Количество запросов на разных порталах возросло более чем на 110%.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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В начале марта количество запросов на жилье на популярных сайтах объявлений значительно выросло – на 166% на портале Otodom и на 114% на OLX по сравнению с последней неделей февраля 2022 года. В то же время количество объявлений уменьшилось на четверть.

Квартиры для аренды быстро исчезают в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске, поскольку украинцы, прежде всего, едут в большие города Польши. Часть беженцев размещают в специальных центрах, а также поляки принимают украинцев в свои семьи или отдают дома или квартиры бесплатно.

Помогают и работодатели. Так, агентство Gremi Personal уже предоставило временное убежище для более 150 человек, преимущественно семей собственных работников.

Зато часть украинцев ищет жилье своими руками. Из-за повышенного спроса рынок уже отреагировал ростом цен аренды на 20-25%. Снять двухкомнатную квартиру в Варшаве площадью 45 кв.метров обойдется в 3 тыс. злотых (21 тыс. грн) и выше. В феврале такую квартиру можно было арендовать за 2500 злотых.

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"Гражданам Украины, которые приезжают в Польшу, следует поселяться и в менее известных и небольших городах. Таким образом, у них увеличиваются возможности трудоустроиться. Большие польские производственные предприятия расположены как раз в пределах малых городов. И именно они сейчас имеют больше вакансий для украинских женщин, которые могут приступить к работе без опыта и знания польского языка и готовы подстраивать производственные процессы с учетом того, что женщины приехали в Польшу с детьми", — утверждает генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Следует отметить, что на 16 марта, в Польшу приехало 1,5 млн. украинцев. В результате польский Сейм принял специальный закон, регулирующий процесс пребывания, трудоустройства и доступа к социальным программам для беженцев из Украины.

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