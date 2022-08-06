В Польше вспыхнул масштабный пожар на перерабатывающем предприятии

Пожар произошел на предприятии по переработке вторсырья, производящего альтернативное топливо.
В Польше в Нижнесилезском воеводстве пытаются потушить большой пожар на предприятии по переработке вторсырья, производящего альтернативное топливо.
Об этом сообщает издание PAP.
Пожар начался вечером, 5 августа, огонь охватил 75% площади предприятия.
На предприятии, расположенном в Болеславецком уезде в сельской местности, имеется 10 тысяч тонн различных пластиков и 1200 тонн изготовленных топливных материалов.
На месте работают около сорока пожарных бригад. Пострадавших в результате пожара нет. Людей из близлежащих построек заблаговременно эвакуировали, жилых домов рядом нет.
Напомним, в Хорватии произошла смертельная авария: автобус с польскими паломниками вылетел с дороги.
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