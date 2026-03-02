В Польше вступят в силу новые ПДД: за что водителей будут лишать прав и штрафовать

Штраф / © УНИАН

Во вторник, 3 марта, в Польше вступает в силу очередной этап масштабной реформы ПДД. Ключевые нововведения касаются жесткого наказания за скорость вне городов, разрешения на управление автомобилем для несовершеннолетних и новых возрастных ограничений для самокатов.

Об этом сообщает «Авто24».

Лишение прав за скорость вне города

Самое главное изменение касается процедуры изъятия водительского удостоверения. Если раньше водители теряли право на управление только за превышение лимита на 51 км/ч в пределах населенных пунктов, то теперь эта норма распространена и на загородные трассы.

Согласно новым правилам, удостоверения будут изыматься за превышение скорости на 51 км/ч и более на двухполосных дорогах с одной проезжей частью. В то же время, закон предусматривает определенные исключения: жесткая санкция не будет распространяться на нарушения, зафиксированные на автомагистралях (автобанах) или дорогах с разделенной проезжей частью.

Кроме временной потери прав на три месяца, нарушителю грозит штраф в размере от 1500 злотых (около 17 900 грн) и начисление не менее 13 штрафных баллов. Актуальность таких мер подтверждает статистика: только за прошлый год более 24 тысяч водителей в Польше потеряли документы из-за скорости в городах.

Водительское удостоверение категории B с 17 лет

С 3 марта Польша официально разрешает 17-летним подросткам получать водительские права, однако со строгими ограничениями:

Необходимо согласие опекунов для прохождения курса и сдачи экзамена. До совершеннолетия управлять автомобилем можно исключительно на территории Польши. В течение первых шести месяцев (или к 18-летию) подросток должен ездить только в присутствии опытного водителя.

Требования к сопровождающему лицу: возраст от 25 лет, стаж вождения категории B не менее 5 лет, полная трезвость и отсутствие судебных запретов на управление. В удостоверениях молодых водителей в поле 12 появится специальная отметка — код 113.

Новые правила для электросамокатов

Поправки затронули и легкий персональный транспорт. Минимальный возраст для управления электросамокатом увеличивается с 10 до 13 лет.

Кроме того, для лиц младше 18 лет становится обязательным наличие велосипедного удостоверения или водительских прав любой другой категории (AM, A1, B1 или T). После достижения совершеннолетия для пользования самокатом по-прежнему будет достаточно только паспорта.

