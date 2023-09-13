В Польше ввели изменения для школьников: что следует знать ученикам из Украины

Для учеников в школах Польши с 1 сентября 2023 ввели нововведения.

В Польше для учеников школ с 1 сентября вводятся изменения в системе обучения.

Об этом пишет Yavp.PL.

Так, в 1 и 2 классе средней школы (лицеи, техникумы, профессиональные школы) будут преподавать предмет "Бизнес и менеджмент". Цель – усовершенствовать навыки командной работы учащихся на примерах текущих и местных бизнес-кейсов. Большее внимание будет уделено личным финансам, а не макроэкономике.

Польский язык будут изучать с помощью компьютерных игр

В программу польского языка войдут компьютерные игры This War of Mine (для учащихся последних классов средних школ) и Gra Szyfrów (для младших школьников). С течением времени в программе появятся и новые игры.

Латынь – второй иностранный

Учащиеся 7-8 классов начальной школы, а также учащиеся лицеев и техникумов смогут учить латинский язык и культуру. Этот предмет можно учить по желанию и выбрать как второй иностранный язык.

"Зубрить" латынь никого не будут заставлять — а покажут влияние латинского языка и древней греко-римской культуры на современные европейские языки и культуру.

Ученики начальных и средних школ из Украины могут легально находиться в Польше до 31 августа 2024 года, а выпускники старших классов, которые будут сдавать экзамены – до 30 сентября 2024 года.

Напомним, в Польше внесли изменения в закон о помощи украинским беженцам – какой срок легального пребывания.

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