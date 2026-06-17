В Польше вводятся новые правила трудоустройства: что ждет украинцев от 8 июля

В Польше будут проверять трудовые контракты украинцев / © ТСН.ua

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В начале июля 2026 года польская Национальная инспекция труда получит расширенные полномочия для тщательной проверки условий трудоустройства . Главной целью этих новшеств станет выявление случаев, когда гражданско-правовые договоры или контракты формата B2B фактически скрывают полноценные трудовые отношения.

Об этом сообщает inPoland.

Двухэтапная модель проверки компаний

Новая система контроля будет работать в 2 этапа и начнется с вынесения предупреждения работодателю. Если инспектор выявит нарушение непосредственно во время проверки предприятия, он выдаст официальное распоряжение о скорейшем исправлении ситуации.

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Игнорирование таких рекомендаций приведет к открытию полноценного производства против нарушителя. Следствием этого станет административное решение о принудительном превращении гражданского соглашения в трудовой договор или передача дела в специализированный суд.

Представители польской инспекции подчеркивают, что их реформа не стремится автоматически наказывать местный бизнес. Главной задачей остается исключительно быстрое приведение всех профессиональных отношений в полное соответствие с действующим законодательством.

Критерии оценки и цифровизация данных

Во время аудита специалисты будут обращать внимание на 3 ключевых критерия, безоговорочно свидетельствующих о наличии реальных трудовых отношений. Речь идет о личном выполнении обязанностей, работе под строгим наблюдением руководителя и четком определении места и времени работы.

Все эти элементы являются базовыми составляющими классического трудового договора в соседней стране. Именно поэтому для контролирующих органов решающей станет фактическая форма занятости украинца или другого иностранца, а не формальное название подписанного документа.

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Для повышения эффективности аудитов польские власти вводят масштабный обмен данными между разными государственными учреждениями. Информация по налоговой администрации и управлению социального страхования позволит автоматически выявлять массовые замены штатных должностей на гибкие контракты.

Напомним, в Польше приостановили облегченное трудоустройство украинцев . Ожидалось, что список востребованных профессий с быстрым трудоустройством будет опубликован летом.

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