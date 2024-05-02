В Польше выбросили на мусорку 16 тысяч злотых: почему так произошло и кто нашел деньги

Деньги попали на мусоросортировочный завод.
В Польше работники ресторана случайно выбросили на мусорку 16 тысяч злотых. Чтобы разыскать деньги, они обратились в полицию.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
В Раве Мазовецкой, что в Польше, работники ресторана во время уборки случайно выбросили на мусорку выручку заведения в размере 16 тысяч злотых. Сначала они пытались самостоятельно разыскать средства, однако впоследствии обратились в полицию.
"Существовало подозрение, что кто-то заметил деньги в контейнере и присвоил их. Криминалисты начали просматривать записи с камер видеонаблюдения и устанавливать, кто, если кто-то, вынес мусор. Благодаря вмешательству полицейских выяснилось, что несколько часов назад весь контейнер был вывезен на свалку", – пояснила работница местной полиции Агата Кравчик.
Из-за потерянных средств сотрудникам полиции пришлось остановить работу на сортировочном заводе, поскольку отходы уже были полностью подготовлены к переработке. После повторного обыска мусора в одном из мешков была найдена коробка с наличными. Изъятые деньги будут переданы владельцу в полном объеме.
Напомним, в Польше белоруску спутали с украинкой и избили из-за русского языка.
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