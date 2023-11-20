В Польше вышла резонансная книга о войне в Украине: шокирующие секретные факты

Американская разведка знала о планах России напасть на Украину в ноябре 2021 года.

В Польше вышла книга "Polska na wojnie" ("Польша на войне") журналиста Збигнева Парафяновича, в которой рассказываются о ранее закрытых от мира секретных фактах. В этой книге собрана информация от высокопоставленных членов польского правительства и президента, а также офицеров армии, спецслужб. Все они остаются анонимными.

Международный комантор и публицист Филипп Домб-Мировский сообщает, что в книге рассказывается о начале предстоящей войны России и последующих месяцах борьбы Украины за независимость, о польско-украинских отношениях и сотрудничестве, о катастрофических прогнозах западных политиков и экспертов, о планах Беларуси воевать на стороне России и прочее.

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Интересные и ранее неизвестные факты

На сайте Типография приведены главные тезисы книги. В частности:

Никто в Европе не верил, что начнется вторжение. Единственные, кто это знали – это разведка США и Британии. В Польше в нападение России на Украину верили всего несколько человек. Польские спецслужбы поняли о начале вторжения, когда зафиксировали зону радиотишины с белорусской границы. Это означало, что вторжение будет в ближайшие несколько часов.

Единственные, кто это знали – это разведка США и Британии. В Польше в нападение России на Украину верили всего несколько человек. Польские спецслужбы поняли о начале вторжения, когда зафиксировали зону радиотишины с белорусской границы. Это означало, что вторжение будет в ближайшие несколько часов. 26 февраля Польша думала, кому перейдет власть, если Зеленского убьют и что в лучшем случае Украина потеряет часть территории. Рассматривали, что в случае вторжения белорусов использовать белорусскую диаспору как диверсионные группы в тылу белорусской армии.

и что в лучшем случае Украина потеряет часть территории. Рассматривали, что в случае вторжения белорусов использовать белорусскую диаспору как диверсионные группы в тылу белорусской армии. Лукашенко в начале марта планировал скрыться из Минска. Он выходил на связь с поляками, спрашивая разрешение уехать через Польшу. Он понимал, что без разрешения России не может вылететь из Беларуси, потому что российская ПВО уже была по всей РБ.

Он выходил на связь с поляками, спрашивая разрешение уехать через Польшу. Он понимал, что без разрешения России не может вылететь из Беларуси, потому что российская ПВО уже была по всей РБ. Семья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его пес жили в частном доме польского коллеги Збигнева Рау.

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Польские генералы рассказывали о том , что Украина не выдержит и что следующие 72 часа будут решающими.

В ноябре 2021 года американская разведка сообщила Польше, что в начале 2022 года будет полномасштабное вторжение России, они рассматривали несколько сценариев.

В первые дни после 24 февраля в разговоре между Польшей и Америкой советник Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что "в течение 3 дней максимум неделю война в Украине закончится. Будет партизанская война в лесах без контроля над столицей".

За несколько месяцев до официальной передачи самолетов в международную коалицию Польша разобрали около 10 истребителей МИГ-29 и оставили их по частям в лесополосе у границы. Киеву сообщали о "бесхозных" деталях, которые украинцы потом подбирали и быстро собирали на свою границу. Интересно, что польские военные говорили, что истребители никогда не полетят после повторной сборки, но украинцы справились и самолеты были в строю.

военные говорили, но украинцы справились и самолеты были в строю. Когда президент США Джо Байден ехал в Украину в 2023 году, американцы предостерегли россиян, если те обстреляют поезд из Джо – это будет Третья мировая война.

На встрече Веймарского треугольника (Польша, Германия, Франция) 8 февраля 2022 года немцы и французы приехали с готовыми заявлениями, чтобы склонить Украину к выполнению Минских соглашений.

Президент Словакии оказалась хорошей союзницей и активно помогала Польше в продвижении предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины. В результате Словакия и Польша дошли до того, что поляки звонили по телефону правым странам, а Словакия — либеральным.

В начале марта была надежда на прекращение огня. Посредником в переговорах между Украиной и Россией выступил Абрамович по рекомендации Зеленского.

Польская сторона была вовлечена в обмен Медведчука, его переправляли из Польши в Москву.

Бывали случаи, что Польша отправляла какое-то вооружение без ведома Министерства, чтобы ускорить процесс. Бывший министр обороны Алексей Резников однажды поблагодарил министра обороны Польши за оружие в твиттере, а сам министр ничего не знал о той передаче.

После начала войны в 2014 году на Украине были натовские инструкторы (польские и британские). Вместо эвакуации из Украины они поехали на восток в Харьков и Донбасс. Польское политическое руководство настаивало на немедленной эвакуации, но военные сами отказались. Они хотели собрать разведданные о войне, потому что "в случае нападения России на Польшу, Россия будет действовать схожим образом как и в Украине".

Во время второго визита Дуды в Украину, где он выступил в Верховной раде, был пик лучших отношений между Дудой и Зеленским.

В мае 2022 года началась так называемая гонка за Украину, кто сделал больше всего в поддержке Украины, кто настоящий герой. Украинцы воспользовались ситуацией и "мотом мировых лидеров, желавших стать частью истории". Украинцы обещали всем и медали, и фотографии, взамен на оружие.

Однажды польские политики повздорили за опубликованные фотографии в твиттере Зеленского. Один из политиков был недоволен, что он на заднем плане.

Поляки хотели получить захваченную российскую технику, чтобы исследовать, но украинцы требовали заплатить за нее.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично позвонил по телефону генералу польского Штаба и попросил прощения за инцидент с ракетой, когда погибли два человека.

Во время "восстания Пригожина" у Байдена были телефонные разговоры с главными лидерами Европы и Зеленским. Польша обиделась, что Байден не позвонил по телефону Дуде.

Напомним, в этой же книге упоминается, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины весной 2022 года Польша расследовала возможное покушение на президента Анджея Дуду. Речь идет о полете президента и главе Генштаба на встречу с Байденом в Жешуве.

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