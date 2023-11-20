В Польше вышла резонансная книга о войне в Украине: шокирующие секретные факты

Американская разведка знала о планах России напасть на Украину в ноябре 2021 года.
В Польше вышла книга "Polska na wojnie" ("Польша на войне") журналиста Збигнева Парафяновича, в которой рассказываются о ранее закрытых от мира секретных фактах. В этой книге собрана информация от высокопоставленных членов польского правительства и президента, а также офицеров армии, спецслужб. Все они остаются анонимными.
Международный комантор и публицист Филипп Домб-Мировский сообщает, что в книге рассказывается о начале предстоящей войны России и последующих месяцах борьбы Украины за независимость, о польско-украинских отношениях и сотрудничестве, о катастрофических прогнозах западных политиков и экспертов, о планах Беларуси воевать на стороне России и прочее.
Интересные и ранее неизвестные факты
На сайте Типография приведены главные тезисы книги. В частности:
- Никто в Европе не верил, что начнется вторжение. Единственные, кто это знали – это разведка США и Британии. В Польше в нападение России на Украину верили всего несколько человек. Польские спецслужбы поняли о начале вторжения, когда зафиксировали зону радиотишины с белорусской границы. Это означало, что вторжение будет в ближайшие несколько часов.
- 26 февраля Польша думала, кому перейдет власть, если Зеленского убьют и что в лучшем случае Украина потеряет часть территории. Рассматривали, что в случае вторжения белорусов использовать белорусскую диаспору как диверсионные группы в тылу белорусской армии.
- Лукашенко в начале марта планировал скрыться из Минска. Он выходил на связь с поляками, спрашивая разрешение уехать через Польшу. Он понимал, что без разрешения России не может вылететь из Беларуси, потому что российская ПВО уже была по всей РБ.
- Семья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его пес жили в частном доме польского коллеги Збигнева Рау.
- Польские генералы рассказывали о том , что Украина не выдержит и что следующие 72 часа будут решающими.
- В ноябре 2021 года американская разведка сообщила Польше, что в начале 2022 года будет полномасштабное вторжение России, они рассматривали несколько сценариев.
- В первые дни после 24 февраля в разговоре между Польшей и Америкой советник Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что "в течение 3 дней максимум неделю война в Украине закончится. Будет партизанская война в лесах без контроля над столицей".
- За несколько месяцев до официальной передачи самолетов в международную коалицию Польша разобрали около 10 истребителей МИГ-29 и оставили их по частям в лесополосе у границы. Киеву сообщали о "бесхозных" деталях, которые украинцы потом подбирали и быстро собирали на свою границу. Интересно, что польские военные говорили, что истребители никогда не полетят после повторной сборки, но украинцы справились и самолеты были в строю.
- Когда президент США Джо Байден ехал в Украину в 2023 году, американцы предостерегли россиян, если те обстреляют поезд из Джо – это будет Третья мировая война.
- На встрече Веймарского треугольника (Польша, Германия, Франция) 8 февраля 2022 года немцы и французы приехали с готовыми заявлениями, чтобы склонить Украину к выполнению Минских соглашений.
- Президент Словакии оказалась хорошей союзницей и активно помогала Польше в продвижении предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины. В результате Словакия и Польша дошли до того, что поляки звонили по телефону правым странам, а Словакия — либеральным.
- В начале марта была надежда на прекращение огня. Посредником в переговорах между Украиной и Россией выступил Абрамович по рекомендации Зеленского.
- Польская сторона была вовлечена в обмен Медведчука, его переправляли из Польши в Москву.
- Бывали случаи, что Польша отправляла какое-то вооружение без ведома Министерства, чтобы ускорить процесс. Бывший министр обороны Алексей Резников однажды поблагодарил министра обороны Польши за оружие в твиттере, а сам министр ничего не знал о той передаче.
- После начала войны в 2014 году на Украине были натовские инструкторы (польские и британские). Вместо эвакуации из Украины они поехали на восток в Харьков и Донбасс. Польское политическое руководство настаивало на немедленной эвакуации, но военные сами отказались. Они хотели собрать разведданные о войне, потому что "в случае нападения России на Польшу, Россия будет действовать схожим образом как и в Украине".
- Во время второго визита Дуды в Украину, где он выступил в Верховной раде, был пик лучших отношений между Дудой и Зеленским.
- В мае 2022 года началась так называемая гонка за Украину, кто сделал больше всего в поддержке Украины, кто настоящий герой. Украинцы воспользовались ситуацией и "мотом мировых лидеров, желавших стать частью истории". Украинцы обещали всем и медали, и фотографии, взамен на оружие.
- Однажды польские политики повздорили за опубликованные фотографии в твиттере Зеленского. Один из политиков был недоволен, что он на заднем плане.
- Поляки хотели получить захваченную российскую технику, чтобы исследовать, но украинцы требовали заплатить за нее.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично позвонил по телефону генералу польского Штаба и попросил прощения за инцидент с ракетой, когда погибли два человека.
- Во время "восстания Пригожина" у Байдена были телефонные разговоры с главными лидерами Европы и Зеленским. Польша обиделась, что Байден не позвонил по телефону Дуде.
Напомним, в этой же книге упоминается, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины весной 2022 года Польша расследовала возможное покушение на президента Анджея Дуду. Речь идет о полете президента и главе Генштаба на встречу с Байденом в Жешуве.
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