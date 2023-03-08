В Польше "взялись" за украинцев, получивших "необоснованные" соцвыплаты: что известно

За месяц более 3 тысяч беженцев из Украины в Польше потеряли выплаты, потому что нарушили законодательство.

В Польше заявили, что с начала полномасштабной войны России против Украины, примерно 2 миллиона злотых были выплачены украинским гражданам неправомерно, поэтому эту помощь, которую ZUS выплатил беженцам после того, как они покинули Польшу, хотят вернуть.

Об этом Rzeczpospolita.

28 января вступили в силу изменения в закон о помощи гражданам Украины, согласно которым выплаты семьям из Украины прекращаются, если они выезжают за пределы Польши более чем на 30 дней.

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За месяц действия новой нормы Закона о помощи ZUS приостановил выплату пособий примерно 3200 гражданам Украины, потому что те нарушили законодательство страны и выехали более чем на месяц.

"Если эти люди вернутся в Польшу в течение 30 дней с даты выезда, они не потеряют законность своего пребывания в Польше и выплата помощи будет возобновлена. Удержание платежа сразу после дня отъезда на основании измененного акта позволило нам избежать переплаты помощи", — объясняет спикер ZUS Павел Жебровский.

Ранее действовало положение, согласно которому ZUS получал информацию о дате истечения срока пребывания в Польше. Поэтому информация о выезде была предоставлена не ранее чем через месяц после пересечения границы. Такое решение привело к многочисленным случаям "безосновательных переплат" беженцам из Украины, потому что те не возвращались в Польшу за 30 дней.

"Платежные органы, в частности Учреждение социального страхования, не зная об отъезде лица, выплатили ему пособие, на которое оно фактически не имело права. Лишь впоследствии они получили информацию от пограничников, что это лицо задним числом потеряло право на легальное пребывание", — объяснили у ZUS.

Уже изъято 35,3 тыс. злотых и проверки продолжаются.

" ZUS последовательно выносит дальнейшие решения по неправомерно собранным льготам и обязывает бенефициаров вернуть их", – говорит Павел Жебровский.

Напомним, в Варшаве объяснили, как украинцам легализоваться на длительный срок в Польше.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что украинские беженцы, получающие за рубежом там финансовую помощь, должны отражать эти доходы в декларации, но налог платить не нужно.

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