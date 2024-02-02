В Польше за шпионаж на военную разведку России осудили белоруса и россиянина

Суд в польском городе Белостоке приговорил к четырем годам тюрьмы белоруса и россиянина, обвиненных в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ).

Об этом сообщило Polskie Radio.

Суд засчитал обоим обвиняемым время содержания под стражей, а также обязал их оплатить судебные издержки по делу.

Весь процесс, который в первой инстанции длился более года, проходил открыто. Приговор не окончательный и может быть обжалован.

Обвинительное заключение поступило в суд Белостока из военного отдела Варшавской окружной прокуратуры 30 декабря 2022 года. В нем гражданина Беларуси и гражданина России обвинили в шпионаже в пользу российской военной разведки в течение пяти лет — с 2017 по весну 2022-го. В апреле 2022 года они были арестованы.

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По данным прокуратуры, белорус и россиянин добывали для ГРУ информацию о польских военных объектах, имеющих критически важное оборонное значение. Кроме того, они передавали российской разведке сведения о боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений этих объектов.

Как установили следователи, оба фигуранта находились на территории Польши на законных основаниях. Белорус сначала учился в одном из белостоцких вузов, а затем устроился на работу по организации парашютной подготовки. Таким образом, он наладил контакты, которые использовал для шпионажа в пользу российской разведки. Второй обвиняемый шпионил под видом проведения культурных мероприятий и туризма, рассказали в прокуратуре.

Как выяснили в ведомстве, шпионская деятельность обоих обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных на северо-востоке Польши. В частности, они собирали информацию об охране восточной границы от нелегальных мигрантов, численности и структуре размещенных там подразделений и спецтехнике, которую они используют. Также шпионов интересовали оперативные возможности воинских частей, дислоцированных на северо-востоке Польши и их взаимодействие с войсками других стран-членов НАТО.

Напомним, ранее в Польше осудили 11 граждан Украины и 3 россиян и белорусов за шпионаж в пользу России. Среди осужденных – преимущественно молодые мужчины из разных регионов Украины.

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