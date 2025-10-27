В Польше за шпионаж задержали двух украинцев: что они натворили

Наручники / © Pexels

В польском городе Катовице спецслужбы задержали двух граждан Украины, которых подозревают в работе на иностранную разведку. Задержанные занимались сбором информации о военном потенциале Польши и устанавливали скрытые камеры на маршрутах транспортировки оружия для Украины.

Об этом сообщил журналист RMF FM Кшиштоф Засада.

Операцию совместно провели Служба военной контрразведки, Агентство внутренней безопасности (ABW) и Окружная прокуратура в Люблине. Факт задержания подтвердил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.

Добжинский уточнил, что задержанные — 34-летняя женщина и 32-летний мужчина, которые занимались сбором информации о военном потенциале Польши. Они также устанавливали оборудование для наблюдения за критической инфраструктурой, в частности скрытые камеры на маршрутах транспортировки оружия и техники для Украины, и собирали данные о польских военных.

Во время обысков у подозреваемых нашли значительное количество средств связи.

Обоим предъявили обвинение в шпионаже, за которое предусмотрено до восьми лет заключения. Суд постановил взять их под арест на три месяца.

На брифинге 27 октября Добжинский напомнил, что недавно премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о восьми лицах, задержанных по подозрению в шпионаже.

«Эти двое входят в число тех, о ком говорил премьер», — отметил он.

Напомним, ранее в октябре Добжинский сообщил, что Агентство внутренней безопасности за последние месяцы задержало 55 человек, которые действовали в интересах российской разведки и наносили ущерб Польше. Среди них — трое граждан Украины, задержанных в Польше и Румынии за попытку организовать канал для перевозки взрывчатки на Родину.