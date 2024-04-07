В Польше забраковали 10 тонн мороженого из Украины: подробности

В Польше инспекция по сельскому хозяйству и качеству пищевых продуктов (IJHARS) в Люблине запретила реализацию на рынке трех партий мороженого общим весом 8,48 тонн. Продукт привезли из Украины. Из-за его размораживания управление издало распоряжение, что "подлежит немедленному исполнению".

Об этом говорится в заявлении IJHARS в соцсети X.

"Управление IJHARS в Люблине приняло решение о запрете реализации на территории Польши трех партий мороженого общим весом 8482 кг, ввезенных из Украины, из-за размораживания. Решение подлежит немедленному исполнению", — говорится в сообщении.

Перед этим управление IJHARS в Познани приняло решение о запрете продажи в Польше партии мороженого весом 1438 кг, импортированного из Украины, "из-за отсутствия декларации о содержании подсластителя (аспартама) в его составе".

Ранее на этой неделе инспекция заявила о крупнейшем в ее истории штрафе в 1,5 млн злотых (около 380 тыс долл.), наложенном на компанию-импортера за ввоз на польский рынок из Украины 11,5 тыс тонн технического рапса и кормовой пшеницы как контрафакта из-за дальнейшего их использование в качестве продовольственных.

Также управление IJHARS издало три решения о запрете реализации в Польше партии томатной пасты весом 57 660 кг, импортированной из Украины, "из-за наличия в продукте плесневых кусочков".

Напомним, 2 апреля, польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска на границе "Угринов-Долгобычев" во Львовской области. Там было затруднено движение грузовиков перед КПП.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.