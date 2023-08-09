В Польше задержали 4 человека, которые "наживались на украинках и разврате": фото

В Польше задержаны 4 человека, обвиняемые в том, что они получали средства от того, что втягивали гражданок Украины в проституцию и подыскивали клиентов.

Об этом пишет onet.pl.

Организованная преступная группа, зарабатывавшая на проституции гражданок Украины, действовала под прикрытием фирмы по аренде и уборке помещений в Пулавах. О ее ликвидации объявило Люблинское воеводское управление полиции.

Группа состояла из трех мужчин и одной женщины. Ее членам уже предъявлены обвинения по делу о получении материальной выгоды от разврата.

Задержание сумерки. Фото: KWP w Lublinie

"За руководство группой будет отвечать 49-летний мужчина из гмины Пулавы, который с целью легализации труда женщин, занимавшихся проституцией, создал фиктивную фирму, занимавшуюся арендой помещений и уборкой. Таким образом, вместе с другими задержанными, он получал материальную выгоду от проституции гражданок Украины. Члены группы занимались, в частности, размещением объявлений в Интернете, предоставлением помещений для предоставления сексуальных услуг и контактами с пользователями", — сообщает Анджей Фийолек, спикер Воеводской комендатуры полиции в Люблине.

Задержаны сутенеры в Польше. Фото: KWP w Lublinie

После доставки в Окружную прокуратуру в Люблине всем задержанным были предъявлены обвинения, а затем суд временно арестовал их. Полиция взыскала с подозреваемых более 50 тысяч злотых в счет будущих штрафов.

За совершение преступления лидеру группы грозит до 10 лет лишения свободы, а другим – до пяти лет.

Напомним, в Польше будут судить супругов из Украины. Их подозревают в пытках и изнасилованиях 3-летнего сына Даниила. Пару признали вменяемыми, а потому мужчина и женщина предстанут перед правосудием.

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