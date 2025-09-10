В Польше задержали белорусского шпиона

Премьер Польши Дональд Туск / © Associated Press

В Польше спецслужбы провели операцию по задержанию шпиона, работавшего на Беларусь.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X.

«ABW (Агентство внутренней безопасности Польши) вчера задержало белорусского агента. Задержание стало результатом сотрудничества со спецслужбами, включая Румынию и Чехию», — заявил глава польского правительства.

Кроме того, Туск сообщил, что Польша высылает белорусского дипломата, поддерживающего агрессивные действия спецслужб Минска против польского государства.

Ранее сообщалось, что польские спецслужбы задержали вражеского разведчика, деятельность которого угрожала безопасности Республики Польша и союзных военных структур.

Мы ранее информировали, что Польша закрывает границу с Беларусью во время проведения военных учений «Запад-2025».