В Польше задержали четырех молодых украинцев: что произошло

В Польше украинцы избили местного таксиста, который привез их домой. По предварительным данным, мужчины были нетрезвы.

В Польше четверо украинцев избили таксиста. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

В одном из районов Варшавы задержали четырех граждан Украины, которые напали на водителя такси. Двое 19-летних, 21-летний и 25-летний совместно избили потерпевшего. Мужчины также повредили такси. На момент задержания они были нетрезвы.

Таксист рассказал, что мужчины были очень пьяными. Когда украинцы добрались до указанного адреса, водитель должен был помочь одному из мужчин выйти из машины, поскольку тот не имел сил, а остальные не могли с ним справиться.

Тогда внезапно, без причины, произошло какое-то недоразумение и стычка. Пассажиры напали на водителя и избили его. Они также повредили зеркала в автомобиле и поцарапали кузов.

Полицейские вызвали медицинскую помощь для пострадавшего и начали поиски подозреваемых. Все четверо были задержаны ими вскоре в одной из соседних квартир.

На месте полицейские изъяли одежду задержанных, на которой были следы схватки и драки. Криминалисты и следователи собрали большой массив доказательств.

На этом основании мужчинам были предъявлены обвинения. Все они будут отвечать за избиение, а 21-летний и один из 19-летних дополнительно еще и за повреждение имущества.

К подозреваемым применен полицейский надзор и запрет приближаться и контактировать с потерпевшим.

Напомним, Польша меняет правила для украинцев

