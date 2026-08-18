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В Польше задержали двух человек после нападения на украинских детей: подробности
В Быдгоще задержаны два человека после нападения на украинских детей.
В районе польского города Быдгощ правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в причастности к инциденту с участием детей из Украины. Событие произошло в пятницу, 14 августа, и сейчас с задержанными проводят следственные действия.
Об этом сообщила полиция Быдгоща.
По данным правоохранителей, в ходе расследования дела полицейские задержали 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которые могут быть причастны к этому происшествию.
«В настоящее время в одном из отделений полиции Быдгоща продолжаются процессуальные действия в отношении задержанных лиц», — отметили в полиции.
Два человека напали на украинских детей в Польше — что известно
Напомним, в польском Быдгоще мужчина и женщина напали на 14-летнюю девочку и ее 12-летнего брата из Украины. Нападавшие агрессивно отреагировали на то, что подростки общались между собой на украинском языке.
По данным полиции, взрослые оскорбляли детей и издевались над ними из-за их национальности. На подростков также напали физически. Нападавшие уничтожили игрушку мальчика и бросили ее остатки в ребенка.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что шокирован информацией о нападении на детей из Украины на игровой площадке.