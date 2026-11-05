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В Польше задержали группу шпионов: работали в пользу РФ
По информации польских правоохранителей, подозреваемая группа организовала незаконную поставку в РФ значительных объемов материалов военного назначения.
Польские спецслужбы задержали шестерых человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой и незаконной поставке материалов для производства вооружения в Россию.
Об этом сообщает DW.
По версии следствия, подозреваемые действовали в составе организованной группы и незаконно поставляли в РФ материалы, которые могли использоваться для производства боеприпасов и систем вооружения. Четырех фигурантов суд отправил под арест.
Среди задержанных — пять граждан Польши в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя гражданка России. Они подозреваются в деятельности в пользу российских спецслужб, направленной против интересов Польши, а также в содействии укреплению военного потенциала РФ.
Напомним, в Швеции правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Ранее он работал с вооруженными силами Швеции.
Кроме этого, в Австрии разоблачили российского шпиона в крупной энергетической компании.