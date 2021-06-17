В Польше задержали контрабандистов, поставлявших оружие в Украину

Группировка незаконно поставляло оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину.

Польская пограничная служба совместно с Агентством внутренней безопасности и полицией при поддержке Европола задержали группу контрабандистов. Злоумышленники поставляли оружие в Украину.

Об этом сообщает сайт Европола.

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Правоохранители задержали 12 граждан Польши в возрасте от 32 до 60 лет, которых подозревают в незаконных поставках. Группировка незаконно поставляла оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину.

Во время обысков конфисковали 96 единиц огнестрельного оружия: револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. Также было изъято несколько тысяч патронов различного калибра и ручную гранату.

Европол

Кроме того, во время обысков правоохранители обнаружили более 50 тыс. евро наличных, 14 растений марихуаны и амфетамин.

Эту операцию провели в рамках масштабного расследования, которым польские правоохранители занимаются уже два года. Всего были задержаны 15 человек: 9 граждан Украины, 1 гражданин России и 5 поляков.

Напомним, что нетрезвый украинец в Польше похитил BMW и убегал от полиции на простреленных колесах.

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