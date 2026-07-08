В Польше задержали мужчин, которые требовали проверить, "не поддерживают ли украинцы Бандеру"

Польская полиция Фото иллюстративное

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В Познани польские правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к антиукраинскому инциденту. Они пытались попасть в офис украинской компании, задавая работникам провокационные вопросы о Степане Бандере и деятельности бизнеса в Польше.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский в соцсети X.

«В связи с инцидентом в Экономическом университете в Познани полицейские задержали двух человек. Нет согласия на ненависть и злость. В подобных случаях польская полиция будет решительно реагировать», — написал глава МВД.

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По информации польских СМИ, инцидент произошел 3 июля в здании, где украинская предпринимательница арендует офис. Видео события быстро распространилось в соцсетях и вызвало широкий резонанс.

Провокация в офисе украинской компании

На записи видно, как несколько мужчин пытались попасть в помещение украинской компании. Они заявляли, что хотят проверить, не поддерживают ли сотрудники Степана Бандеру.

Мужчины утверждали, что Украина враждебно настроена к Польше, расспрашивали владелицу офиса об ее отношении к Бандере и спрашивали, почему она ведет бизнес именно в Польше, а не в Украине.

Женщина отказалась впускать незнакомцев в офис. Она подчеркнула, что ее компания работает законно, а сама уважает польский народ.

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Как сообщили в полиции Великопольского воеводства, с заявлением в милицию украинка обратилась 7 июля.

Расследование ведется по статье, касающейся клеветы и распространения материалов, которые могли нанести вред репутации потерпевшей или унизить ее в глазах общественности.

В случае доказательства вины задержанным грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до одного года.

В Министерстве внутренних дел Польши отметили, что не будут терпеть проявлений ненависти или агрессии, мотивированных национальной принадлежностью.

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В ведомстве подчеркнули, что каждый человек, независимо от гражданства или происхождения, имеет право на уважение и равное отношение.

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