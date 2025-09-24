В Польше задержали мужчину, который избил активистку за защиту украинки

Полиция в Польше / © Dziennik

В Варшаве полиция арестовала 38-летнего мужчину, напавшего на общественного деятеля Зенобия Жачек. Женщина стала в защиту 60-летней украинки, оскорбленной агрессивным пассажиром в городском автобусе.

Об этом сообщили в полиции Варшавы.

По словам Жачек, инцидент произошел, когда она с подругой вошла в автобус №190. Они услышали, как мужчина кричал на пожилую женщину, используя оскорбительные слова о «бандеровцах» и УПА, и потребовал, чтобы «украинцы убирались из Польши». Украинка спокойно сидела и не реагировала на агрессию.

Когда Жачек вмешалась в конфликт, она тоже стала объектом агрессии. Она рассказала, что никто из пассажиров или водитель не поддержал ее. Чтобы защитить женщину от нападающего, активистка встала между ними. Тогда мужчина ударил ее головой в нос, отчего пошла кровь. Сейчас идет расследование этого инцидента.

