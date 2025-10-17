- Дата публикации
В Польше задержали мужчину, который "мстил" украинцам: что он делал
В Польше задержан поджигатель, охотившийся на авто с украинскими номерами.
С июня этого года полиция Поморского воеводства (Польша) фиксировала массовые поджоги автомобилей с украинскими номерами. Подробный анализ доказательств позволил правоохранителям установить связь между инцидентами и задержать 42-летнего жителя Гдыни сразу после совершения очередного преступления.
Об этом сообщили в местной полиции.
Десятки уничтоженных авто и большие убытки
Правоохранители регистрировали сообщения о поджогах автомобилей с украинскими номерными знаками с начала лета. Поначалу инциденты казались разрозненными. Однако детальный анализ собранных доказательств позволил полиции объединить его в серийное преступное деяние и сузить круг потенциальных подозреваемых.
Собранные доказательства свидетельствуют о том, что намерением преступника было целенаправленное уничтожение транспорта украинцев. Однако в результате его действий пострадали также и автомобили с польской регистрацией. Общий ущерб от серии поджогов значительный и оценивается в сумму не менее 262 тысяч злотых.
Задержание «на горячем» и подозрения в взрывчатке
Подозреваемого удалось задержать непосредственно после того, как он совершил очередной поджог автомобиля с украинскими номерами. Во время обыска у задержанного 42-летнего жителя Гдыни, а также в его квартире, полицейские обнаружили и изъяли вещества, из которых можно изготовить взрывную смесь.
На основании собранных улик мужчине выдвинули предварительные обвинения в уничтожении имущества. Суд принял решение о применении строжайшей меры пресечения: подозреваемого поместили под трехмесячный арест. За уничтожение имущества ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Напомним, в Польше жестоко убили украинца. Его тело расчленили и пытались сжечь, чтобы скрыть преступление, но не удалось. Подозреваемые уже задержаны.
Также в Варшаве полиция арестовала 38-летнего мужчину, напавшего на общественного деятеля Зенобия Жачек. Женщина встала на защиту 60-летней украинки, оскорбленной агрессивным пассажиром в городском автобусе.