В Польше задержали подростка-диверсанта из Украины, который действовал по заказу РФ

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало 17-летнего гражданина Украины, которого могли завербовать российские спецслужбы для совершения диверсий.

Об этом сообщили министр внутренних дел и координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, канцелярия премьер-министра страны и TVN 24.

По словам главы МИД, задержанный парень по приказу иностранной разведки «разорял памятники жертвам УПА и общественные здания антипольскими надписями». Семоняк сказал, что целью таких действий было «разжигание напряженности между поляками и украинцами».

«Этого молодого украинца завербовали иностранные спецслужбы. Лучшего подарка для россиян не найти», — высказался о задержании парня премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он отметил, что это не первый случай, когда Россия вербует украинцев и белорусов для провокаций в Польше.

«Помните, что почти в каждом из таких случаев именно Россия стоит за попытками разжечь конфликты и антипольские настроения в Украине и антиукраинские — в Польше», — подчеркнул Туск.

Напомним, ранее стало известно, что в польском селе Домоставе Подкарпатского воеводства неизвестный нарисовал на памятнике жертвам Волынской трагедии красно-черный флаг и сделал провокационную надпись «Слава УПА».

К слову, накануне Туск заявил, что Россия пытается рассорить Варшаву и Киев на фоне приближения «решающего момента» в войне.