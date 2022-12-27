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В Польше задержали родителей 2-летнего мальчика, который ходил по подоконнику высотки: что произошло

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
334
Время на прочтение
2 мин
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В Польше задержали родителей 2-летнего мальчика, который ходил по подоконнику высотки: что произошло

Фото: Unsplash

У родителей обнаружили наркотики.

В польском Хнашове 2-летний мальчик в канун Рождества ходил по подоконнику многоквартирного дома. Мать и отец мальчика находились под влиянием наркотиков. Их задержали, и Рождество они провели в заключении, а не в семейном кругу.

Об этом сообщает rmf24.pl.

Накануне 25 декабря полицейские получили уведомление о том, что двухлетний ребенок ходил по подоконнику. Когда патруль прибыл на место, там уже находились пожарные, которые сообщили, что ребенок в безопасности, а окно закрыли взрослые.

23-летняя мать отрицала факт инцидента. К разговору присоединился 30-летний мужчина женщины, очень нервничавший и постоянно пытавшийся отвлечь копов от кухни.

В конце концов, полиция обнаружила на кухонном столе марихуану, амфетамины и фальшивые деньги. После обследования пары на наркотики выяснилось, что родители ухаживали за несовершеннолетним ребенком, находясь под влиянием наркотиков.

Им сообщили о подозрении. За хранение наркотиков им грозит до 3 лет лишения свободы, за фальшивомонетничество гораздо более суровое наказание: от 5 до 25 лет лишения свободы.

Родители также будут нести ответственность за предоставление несовершеннолетнего ребенка непосредственной опасности для жизни или здоровья, за что Уголовным кодексом предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Варшаве 26-летняя женщина на поздних сроках беременности жила со своим партнером в бетонном сарае. Когда ее нашла городская стража, беременная лежала под старыми одеялами. Ее госпитализировали.

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Дата публикации
Просмотры
334
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