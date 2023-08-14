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В Польше задержали россиян, распространявших листовки с призывом вступить в ЧВК "Вагнер"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1609
Время на прочтение
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В Польше задержали россиян, распространявших листовки с призывом вступить в ЧВК "Вагнер"

Открытка с приглашением в ППК "Вагнер". / Фото: Facebook / Łukasz Wantuch

На днях в Польше появились "приглашение" стать наемниками террористической ЧВК "Вагнер".

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало двух россиян, распространявших в Кракове и Варшаве листовки с призывом вступить в ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

По его словам, россиянам инкриминировали шпионаж – их арестовали.

Напомним, ранее польские СМИ писали, что в Кракове и Варшаве неизвестные расклеивали листовки с призывами присоединиться к ЧВК "Вагнер". Эти "приглашения" содержат QR-код, ведущий на русскоязычный сайт.

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Дата публикации
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