В Польше задержали россиян, распространявших листовки с призывом вступить в ЧВК "Вагнер"

На днях в Польше появились "приглашение" стать наемниками террористической ЧВК "Вагнер".
В Польше Агентство внутренней безопасности задержало двух россиян, распространявших в Кракове и Варшаве листовки с призывом вступить в ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.
По его словам, россиянам инкриминировали шпионаж – их арестовали.
Напомним, ранее польские СМИ писали, что в Кракове и Варшаве неизвестные расклеивали листовки с призывами присоединиться к ЧВК "Вагнер". Эти "приглашения" содержат QR-код, ведущий на русскоязычный сайт.
Читайте также: