В Польше задержали российского археолога за преступления в Крыму: реакция Кремля

Российский археолог Александр Бутягин / © Офис Генерального прокурора

В Польше по запросу Украины задержали российского археолога, высокопоставленного сотрудника государственного музея «Эрмитаж» Александра Бутягина. Его обвиняют в незаконных раскопках в Крыму.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Бутягина отправили под арест на 40 дней.

Киев будет требовать экстрадиции археолога по делу об уничтожении объекта культурного наследия — «Древнего города Мирмекия» в Керчи.

Украинская прокуратура объявила заочное подозрение этому россиянину еще в ноябре 2024 года. За его преступную деятельность ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Бутягин руководит отделом античной археологии в «Эрмитаже».

По информации польского издания, российский ученый оказался в Польше проездом из Нидерландов, где он проводил серию лекций, в одну из балканских стран.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности в гражданской одежде прибыли в отель в Варшаве, где остановился россиянин. Это была остановка на его пути из Амстердама в Белград. Арест для Александра Бутягина был полной неожиданностью.

Информация о задержании гражданина России уже передана в российскую дипломатическую миссию. В России отменены лекции Бутягина, запланированные на вторую половину месяца. Среди них, 19 декабря он должен был прочитать лекцию на тему «Древние монстры в мифах и искусстве» в Измайловском центре в Москве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже успел возмутиться задержанием польскими правоохранителями российского археолога.

«Это правовой беспредел. Абсолютно. Мы будем требовать, естественно, по дипломатическим каналам права на защиту интересов нашего гражданина», — цитирует его заявление российское информагентство РБК.

Песков добавил, что в Варшаве царит «оголтелость» по отношению к России.

«Это не самая подходящая для поездок наших граждан страна», — подытожил он.

Напомним, летом 2025 года еще одному российскому археологу, заведующему отделом археологии античного мира государственного музея изобразительных искусств в Москве Владимиру Толстикову заочно объявлено о подозрении в проведении незаконных раскопок на территории архитектурно-археологического комплекса «Древний город Пантикапей» в городе Керчь. Это привело к частичному разрушению объекта культурного наследия Украины.