В Польше задержали сбежавшего с фронта в Украине российского военного — СМИ

Российский военный был в гражданском и без оружия.
На границе с Польшей задержала сбежавшего с украинского фронта российского дизертира и пересек белорусский миграционный канал, организованный режимом Лукашенко.
Об этом сообщает польское издание RMF FM.
Как выяснил корреспондент RMF FM Кшиштоф Засада, задержанный российский военный — 41 год. Он был в гражданском и без оружия.
По словам польского журналиста, российский военный пытался нелегально попасть в Польшу через Беларусь прямо с украинского фронта. У оккупанта обнаружили военные документы, в частности контракт с армией об участии в войне против Украины.
"Чтобы попасть на Запад, россиянин пытался воспользоваться каналом миграции, организованным режимом Александра Лукашенко, которым пользуются иностранцы, преимущественно с Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии", — отметили в RMF FM.
Отмечается, что 41-летний дезертир тщательно проверяется польскими службами.
Между тем, в Подлясской пограничной службе, чьи военнослужащие задержали россиянина, не хотят комментировать сообщения.
Напомним, Беларусь взялась за внезапную проверку сил и носителей ядерного оружия.
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