В Польше задержан шпион, который годами собирал информацию для белорусской разведки. Мужчина родом из Львова, однако имел белорусское гражданство.

Об этом пишет польское издание Onet.

Воеводская прокуратура в Люблине передала в суд обвинительный акт против Николая М. — гражданина Беларуси обвиняют в шпионаже в пользу иностранных разведок. Он собирал информацию, касающуюся, в частности, военных воздушных операций. В этом ему помогал гражданин Польши Бернард С. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи обвиняют белоруса в участии в деятельности спецслужб, действующих в интересах Республики Беларусь, направленной против Республики Польша. Поляк, в свою очередь, помогал ему скрываться.

Белорус с 2018 до 2023 гг. следил за местным аэродромом и происходившими там операциями. Кроме того, он собирал информацию о железнодорожной инфраструктуре и передвижении военной техники, а также проводил разведку объектов и транспортных средств, находящихся в распоряжении Агентства внутренней безопасности, расположенных и используемых в Белой Подляской.

Задержанный также осуществлял деятельность, направленную на выяснение деятельности польских спецслужб по вербовке других белорусских граждан для ее реализации, а также организовал канал связи с сотрудниками Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Николаю М. было предъявлено обвинение по статье 130 ч. 1 Уголовного кодекса. 1 Уголовного кодекса, касающегося шпионажа.

"Допрошенный как подозреваемый, Николай М. признал, что совершил инкриминируемое ему деяние. Он дал объяснение, что подтверждают обстоятельства, изложенные в обвинении. Николай М. находится под временным арестом с 1 марта 2023 года", — сообщила прокурор Беата Сык-Янковская, спикер Региональной прокуратуры в Люблине.

В свою очередь, задержанный 59-летний Бернард Ш. является польским пенсионером, который в период с 2018 по 2023 год помогал гражданину Беларуси, организуя его пребывание в Польше в виде предоставления ему места жительства. Он признался в преступлении.

Агентство внутренней безопасности Польши сообщает, что оба мужчины имели широкие контакты, как коммерческие, так и социальные. Николай М., родившийся во Львове, свободно владел польским языком и считался специалистом в области железнодорожного транспорта.

Напомним, в Польше обвинили Зеленского во втягивании страны в войну.

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