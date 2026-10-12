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В Польше задержали студента из Украины из-за его высказываний: ему грозит суровое наказание
В Польше задержали украинца, которого подозревают в подготовке к совершению теракта. Мужчина свою вину отрицает.
В Польше задержали 21-летнего студента из Украины, который якобы хотел принять участие в«кровавой пятнице».
Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры в Люблине.
«Районный суд „Люблин-Запад“ в городе Люблине по ходатайству прокурора применил меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца в отношении 21-летнего гражданина Украины Ярослава Ф. Мужчина подозревается в подготовке к убийству случайного прохожего с использованием ножа, мотивированного расовой ненавистью и желанием принять участие в интернет-челлендже „кровавая пятница“, — говорится в сообщении.
В правоохранительные органы с заявлением обратилось руководство Люблинского католического университета. Сотрудник университета сообщил о тревожных сигналах, поступивших от слушателей семинарии, касающихся агрессивных и экстремистских высказываний одного из студентов.
Из установленных в ходе расследования фактов следует, что «Ярослав Ф. во время занятий восхвалял совершение преступлений, в частности расистского характера, выражал прямое намерение лишить жизни случайных людей в рамках интернет-челленджа под названием „кровавая пятница“ и склонял одного из студентов присоединиться к подобным действиям».
Мужчина якобы завладел тремя ножами — один из них он носил при себе.
Прокуратура сообщила, что подозреваемый «вдохновлялся на совершение преступления, просматривая жестокие материалы в приложении Telegram». Украинца задержали, когда он работал водителем такси.
Прокурор обвинил Ярослава Ф. в подготовке к убийству по мотивам, заслуживающим особого осуждения и вытекающим из расовой ненависти. Украинец свою вину отрицает. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
«Кровавая пятница» в Польше: что известно
Полиция Польши задержала 76 человек, подозреваемых в причастности к массовым угрозам нападений на учебные заведения страны, запланированных под названием «кровавая пятница».
Ранее в Варшаве 21-летняя женщина ранила ножом в учебном заведении для взрослых троих человек — двух 17-летних девушек и 24-летнюю женщину. Это произошло на фоне волны подобных нападений в польских школах и слухов об опасном «челлендже» среди молодежи.
Также стало известно, чтоза волной взрывов и «кровавых пятниц» в школах Польши могла стоять Россия.