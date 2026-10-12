В Польше задержали студента из Украины из-за его высказываний: ему грозит суровое наказание

В Польше задержали студента из Украины / © Unsplash

Реклама

В Польше задержали 21-летнего студента из Украины, который якобы хотел принять участие в«кровавой пятнице».

Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры в Люблине.

Реклама

«Районный суд „Люблин-Запад“ в городе Люблине по ходатайству прокурора применил меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца в отношении 21-летнего гражданина Украины Ярослава Ф. Мужчина подозревается в подготовке к убийству случайного прохожего с использованием ножа, мотивированного расовой ненавистью и желанием принять участие в интернет-челлендже „кровавая пятница“, — говорится в сообщении.

Реклама

В правоохранительные органы с заявлением обратилось руководство Люблинского католического университета. Сотрудник университета сообщил о тревожных сигналах, поступивших от слушателей семинарии, касающихся агрессивных и экстремистских высказываний одного из студентов.

Из установленных в ходе расследования фактов следует, что «Ярослав Ф. во время занятий восхвалял совершение преступлений, в частности расистского характера, выражал прямое намерение лишить жизни случайных людей в рамках интернет-челленджа под названием „кровавая пятница“ и склонял одного из студентов присоединиться к подобным действиям».

Мужчина якобы завладел тремя ножами — один из них он носил при себе.

Прокуратура сообщила, что подозреваемый «вдохновлялся на совершение преступления, просматривая жестокие материалы в приложении Telegram». Украинца задержали, когда он работал водителем такси.

Реклама

Прокурор обвинил Ярослава Ф. в подготовке к убийству по мотивам, заслуживающим особого осуждения и вытекающим из расовой ненависти. Украинец свою вину отрицает. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

«Кровавая пятница» в Польше: что известно

Полиция Польши задержала 76 человек, подозреваемых в причастности к массовым угрозам нападений на учебные заведения страны, запланированных под названием «кровавая пятница».

Ранее в Варшаве 21-летняя женщина ранила ножом в учебном заведении для взрослых троих человек — двух 17-летних девушек и 24-летнюю женщину. Это произошло на фоне волны подобных нападений в польских школах и слухов об опасном «челлендже» среди молодежи.

Также стало известно, чтоза волной взрывов и «кровавых пятниц» в школах Польши могла стоять Россия.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров