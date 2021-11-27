В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу

Украинцы помогали мигрантам попасть в Польшу.
В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно попасть в страну.
Об этом сообщили в пресс-службе Подляской полиции.
Украинцев задержали 26 ноября возле села Высокий Мост. Они помогали мигрантам незаконно попасть в Польшу.
Отмечается, что 10 человек, незаконно пересевших границу, ждали курьеров в лесу.
Wczoraj policianci zatrzymali 3 человека w związku z pomocnictwem przy nelegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymane w Wysokim Moście люди, to obywatele Ukrainy zamieszkujący w Polsce. W lesie na kurierów czekało 10 osób, которые nielegalnie przekroczyły granicę. pic.twitter.com/cRYtOUq44Y— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 27, 2021
Напомним, в Польше в ночь на субботу, 27 ноября, нелегалы пытались прорвать границу: ранены двое польских военных.
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