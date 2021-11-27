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В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу

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В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу

Associated Press

Украинцы помогали мигрантам попасть в Польшу.

В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно попасть в страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Подляской полиции.

Украинцев задержали 26 ноября возле села Высокий Мост. Они помогали мигрантам незаконно попасть в Польшу.

Отмечается, что 10 человек, незаконно пересевших границу, ждали курьеров в лесу.

Напомним, в Польше в ночь на субботу, 27 ноября, нелегалы пытались прорвать границу: ранены двое польских военных.

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