В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу

В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу

Украинцы помогали мигрантам попасть в Польшу.

В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно попасть в страну.

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Об этом сообщили в пресс-службе Подляской полиции.

Украинцев задержали 26 ноября возле села Высокий Мост. Они помогали мигрантам незаконно попасть в Польшу.

Отмечается, что 10 человек, незаконно пересевших границу, ждали курьеров в лесу.

Wczoraj policianci zatrzymali 3 человека w związku z pomocnictwem przy nelegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymane w Wysokim Moście люди, to obywatele Ukrainy zamieszkujący w Polsce. W lesie na kurierów czekało 10 osób, которые nielegalnie przekroczyły granicę. pic.twitter.com/cRYtOUq44Y — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 27, 2021

Напомним, в Польше в ночь на субботу, 27 ноября, нелегалы пытались прорвать границу: ранены двое польских военных.

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