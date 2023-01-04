В Польше задержали украинца, который вез необычную контрабанду: наловил редких птиц, чтобы продать их

В Польше один сокол стоит сотни тысяч злотых.

В Польше задержан украинец, перевозивший необычную контрабанду — пять соколов, которых он выловил и пытался перевезти за границу, чтобы продать.

Об этом сообщает Национальная налоговая инспекция Польши.

По данным польского органа, на пункте пропуска в Медице у 57-летнего украинца обнаружили 5 соколов, перевозимых в ужасных условиях — со связанными крыльями, когтями и клювами. Чтобы птицы вели себя тихо, их напоили вероятно снотворными препаратами.

Фото: Krajowa Adm.Skarbowa

Этот вид в Польше находится под стражей из-за угрозы исчезновения. Один такой сокол стоит несколько сот тысяч злотых. Вероятно, птиц украинец хотел продать на черном рынке.

"Возможно, птицы были недавно выловлены из дикой природы, о чем свидетельствует отсутствие одомашнивания животных. Эти соколы встречаются в Финляндии и Норвегии и мигрируют над Украиной, недалеко от Одессы. Сотрудники налоговой инспекции транспортировали их в центр реабилитации животных, где они будут находиться до решения суда", – говорится в сообщении.

Фото: Krajowa Adm.Skarbowa

Украинцу за контрабанду соколов грозит до 5 лет лишения свободы. Также его хотят наказать за жестокое обращение с птицами.

Напомним, в польском селе Сечебожицы взорвался пакет, оставленный перед домом одной из семей. Как результат, 31-летняя женщина получила тяжелые ранения — правая рука польки была ампутирована, а на левом ранении, продолжается борьба за сохранение ее зрения.

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