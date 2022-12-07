В Польше задержали украинца, выдурившего более 50 тысяч злотых: как действовал мошенник

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Польше 21-летний гражданин Украины, который мошенническим способом снимал чужие деньги в банкоматах по кодам BLIK. Злоумышленник сумел выманить менее 50 тыс. злотых (около $11 150).

Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

В середине ноября пользователь Сети выставила на продажу платье на одном из интернет-аукционов. Вскоре с ней связался мошенник, якобы заинтересованный в покупке. Женщина получила от него СМС-сообщение, что он хочет оплатить платье, и прислала ссылку, по которой должна получить перечисленные на ее счет деньги.

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Потерпевшая открыла ссылку и перешла на фальшивый сайт электронного банкинга. При попытке войти в свой "якобы" аккаунт она получила СМС-код который позволил ей добавить в свою аккаунт новое устройство (компьютер или телефон).

Приняв согласие, она позволила мошенникам распоряжаться ее деньгами. По ее аккаунту злоумышленники совершали онлайн-покупки, переводы и снятие средств в банкоматах с помощью кода BLIK на общую сумму почти 7 000 злотых.

Когда женщина поняла, что ее обманули и потеряла все накопленные, обратилась с заявлением в полицию. Делом занялись полицейские, выследившие одного из аферистов. Его взяли на "горячем".

Мошенником оказался уже упомянутый 21-летний украинец, временно проживающий в районе Познани.

По данным полиции, подозреваемый около месяца снимал деньги с банкоматов таким методом с помощью кода BLIK, получив незаконно не менее 50 тыс. злотых. Мужчине инкриминировали мошенничество, за которое ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Окружной суд в Лешне по ходатайству прокуратуры арестовал подозреваемого на три месяца.

Напомним, в Польше задержаны мошенники, которые организовывали незаконное пересечение границы иностранцами. Группа лиц из двух украинцев и россиянина производила для иностранцев фальшивые документы о трудоустройстве в Польше. Это позволяло нелегалам подавать документы на получение визы.