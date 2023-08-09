В Польше задержали украинцев: из-за пыток и изнасилования их 2-летний сын получил инвалидность

В Польше будут судить супруги из Украины. Их подозревают в пытках и изнасилованиях 3-летнего сына Данила. Пару признали вменяемыми, а потому мужчина и женщина предстанут перед правосудием.

Об этом пишет польское издание onet.pl

Ребенок из-за издевательств родных получил тяжелую инвалидность на всю жизнь

3-летний Даниил является сыном 23-летней Оксаны. Мать мальчика и ее 26-летнего сожителя Виталия обвиняют в издевательстве над мальчиком.

Даниил попал в больницу в Стальной Воле 5 октября 2022 года (в то время мальчику было 2,5 года). В отделение неотложной помощи его привез на такси Виталий С. – то есть партнер Оксаны П., матери мальчика.

Врачи, увидев состояние ребенка, сразу же вызвали вертолет скорой помощи и полицию. Причиной этого стала черепно-мозговая травма, многочисленные (как свежие, так и устаревшие) следы побоев, следы ожогов от сигарет по всему телу и травмы, свидетельствовавшие о том, что его не раз насиловали. Поэтому в то время, когда мальчика везли на операцию в Клиническую больницу в Жешуве, его мать и ее сожителя арестовали сотрудники полиции.

Впоследствии Тарнобжежская воеводская прокуратура выдвинула супругам обвинения: теперь их подозревают в покушении на убийство Данила, сопряженном с изнасилованием с особой жестокостью и издевательством. Поэтому у ребенка поврежден мозг, и, хотя он проходит реабилитацию, вероятно, останется с тяжелой инвалидностью на всю жизнь.

Мать мальчика и его сожителя признали вменяемыми

Результаты экспертиз, назначенных Окружным судом в Тарнобжеге, должны были дать ответ на сомнения относительно вменяемости украинских супругов. По данным прокуратуры, подозреваемые не обладали аномальной или существенно ограниченной способностью осознавать значение деяния или руководить собственными действиями по медицинским причинам во время инкриминируемых им деяний.

Оксана П. и Виталий С. находились под психиатрическим наблюдением в течение четырех недель в закрытых условиях в краковском следственном изоляторе "Монтелепих". Они находились там в разное время: наблюдение за матерью мальчика началось в середине мая, а за ее сожителем – через четыре недели, после того, как закончилось наблюдение за Оксаной. Это было сделано для того, чтобы подозреваемые не контактировали между собой. Их обоих обследовали специалисты одинаковых специальностей: два психиатра, психолог и сексолог.

Украинских супругов признали вменяемыми и вскоре пара сможет предстать перед судом.

Напомним, ранее в Польше задержали 52-летнюю украинку, которая в начале войны уехала из Днепропетровщины. Женщина обвиняется в том, что она жестоко относилась к своим детям: пытала, продавала их педофилам и заставляла к интиму с собой.

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