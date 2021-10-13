В Польше задержали украинцев, которые помогали незаконно пересекать границу из Беларуси

В Польше пограничники задержали двух граждан Украины и двух граждан Сирии, которые помогали в организации незаконной миграции через польско-белорусскую границу.

Об этом сообщает "Польское радио".

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Работники Подляшского отдела пограничной службы Польши задержали во вторник четырех иностранцев, из которых двое — украинцы, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. По словам польских пограничников, двое задержанных — граждане Сирии с немецкими видами на жительство.

"С начала этого года сотрудники Подляшского отдела пограничной службы задержали 250 человек, среди которых были также граждане Украины, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу", — сообщают в пограничной службе.

Ранее пограничная служба сообщила, что во вторник зарегистрировали 470 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Все попытки сорвали. С начала октября на этом отрезке границы таких попыток было уже 6,7 тыс., а с начала года — 18,3 тыс.

Отметим, польское правительство приняло законопроект, предусматривающий построение на польско-белорусской границе постоянной, прочной и высокой ограды с мониторингом. По словам властей, это должно помочь остановить поток нелегальной миграции из Беларуси в Польшу.

Кроме того, от 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение. 1 октября президент Дуда продолжил его еще на 60 дней.