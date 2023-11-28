В Польше задержали украинку из-за бриллиантов в носках: что случилось

В Польше задержали украинку из-за контрабанды драгоценных камней. Женщина перевозила драгоценные камни общей стоимостью более 950 000 злотых в носках и коробках с косметическими аксессуарами.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Представитель председателя Пограничной службы Юстина Пасечинская сообщила, что украинку проверили офицеры Пограничной службы. Женщина утверждала, что находилась в Дубае, чтобы забрать важные документы.

Во время обыска в ее багаже были найдены драгоценные камни. Контрабандистка спрятала их в носке, а также коробках с косметическими аксессуарами.

"Большинство контрабандных камней — бриллианты. Инспекторы также нашли сертификаты на бриллианты и другие камни — рубины и изумруды. Общий вес всех камней составляет более 138 карат", — сообщила Пасечинская.

Она добавила, что стоимость изъятых драгоценных камней оценивается более чем в 950 000 злотых.

"Если бы камни были проданы, ущерб для государственного бюджета Польши составил бы более 200 тысяч злотых. Гражданке Украины теперь грозит штраф", — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше 19-летняя девушка нашла в лесу младенца.

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