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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Польше задержали украинку, которая выдавала себя за румынку: объяснения женщины удивляют

В Украину депортировали 45-летнюю женщину, которая выдавала себя за гражданку Европейского союза.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Польше задержали украинку, которая выдавала себя за румынку

В Польше задержали украинку, которая выдавала себя за румынку

В Польше на пограничном пункте «Медика» задержали украинку, которая выдавала себя за румынку. После проверки документов её разоблачили и задержали.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Инцидент произошел 27 июля во время пограничного контроля пассажиров, выезжавших из Польши в Украину на пограничном переходе «Медика». Пограничники усомнились в подлинности румынского удостоверения личности, предъявленного 45-летней женщиной. Тщательная проверка документа с помощью специализированного оборудования подтвердила, что он является подделкой.

В конце концов, гражданка Украины призналась в использовании поддельного документа. Она объяснила, что работала в Германии, и из-за длительного пребывания ей посоветовали получить документ, подтверждающий гражданство ЕС, хотя она никогда не была в Румынии. Агент по трудоустройству получил для неё поддельный документ, и она погашала долг, ухаживая за пожилыми людьми.

Дело будет передано в суд. По завершении расследования женщина была депортирована в Украину.

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Дата публикации
Количество просмотров
511
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